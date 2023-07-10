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За необоснованным повышением цен на автомобили будут пристально следитьЗа необоснованным повышением цен на автомобили будут пристально следить
Действующие меры господдержки позволяют...

За необоснованным повышением цен на автомобили будут пристально следить

Действующие меры господдержки позволяют отечественным предприятиям развивать и модернизировать производство и сохранять рабочие места, отметил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

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При этом продлят на этот год и сохранят в следующем году программы льготного автокредитования. Дополнительное финансирование на эти цели предусмотрено, отметил министр. Сегодня с господдержкой могут приобрести льготный автомобиль самые нуждающиеся в этом граждане: медработники, работники системы образования и участники СВО.

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У Минпромторга есть четкие договоренности с автомобилестроителями о недопустимости необоснованного завышения цен. Ведомство будет следить за их соблюдением.

Локализованные иностранные производители, чьи автомобили будут на нашем рынке привлекательнее в цене по сравнению с ввезенными из-за рубежа, получат конкурентное преимущество.

Минпромторг создает серьезный стимул для отрасли, но для доступа к мерам господдержки всем предприятиям необходимо будет продемонстрировать реальную работу на результат.

Мы будем тщательно оценивать уровень локализации, освоение новых технологий производства, модернизацию процессов и наращивание объемов производства для насыщения рынка», – подчеркнул Мантуров.
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Источник: «Интерфакс»

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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