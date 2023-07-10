За необоснованным повышением цен на автомобили будут пристально следить

Действующие меры господдержки позволяют отечественным предприятиям развивать и модернизировать производство и сохранять рабочие места, отметил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

При этом продлят на этот год и сохранят в следующем году программы льготного автокредитования. Дополнительное финансирование на эти цели предусмотрено, отметил министр. Сегодня с господдержкой могут приобрести льготный автомобиль самые нуждающиеся в этом граждане: медработники, работники системы образования и участники СВО.

У Минпромторга есть четкие договоренности с автомобилестроителями о недопустимости необоснованного завышения цен. Ведомство будет следить за их соблюдением.

Локализованные иностранные производители, чьи автомобили будут на нашем рынке привлекательнее в цене по сравнению с ввезенными из-за рубежа, получат конкурентное преимущество.

Минпромторг создает серьезный стимул для отрасли, но для доступа к мерам господдержки всем предприятиям необходимо будет продемонстрировать реальную работу на результат.

Мы будем тщательно оценивать уровень локализации, освоение новых технологий производства, модернизацию процессов и наращивание объемов производства для насыщения рынка», – подчеркнул Мантуров.

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Источник: «Интерфакс»

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС