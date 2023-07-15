Кот выпал с 23-го этажа на машину и остался жив – видео

Коту повезло, а вот владельцу кроссовера Nissan теперь предстоит ремонтировать автомобиль. И, скорее всего, за свой счет.

В Новосибирске из окна на 23-м этаже выпал кот. Приземлился он аккурат на крышу припаркованного около дома Nissan X-Trail. Животное пробило стеклянный люк и оказалось внутри машины.

Когда кота обнаружили в салоне, он был живой, но очень испуган. В результате падения кот получил травмы.

Хозяину автомобиля теперь предстоит выяснить, случайно ли кот выпал из окна или к этому кто-то причастен. В любом случае владелец «попал» на ремонт люка и крыши. Вопрос только – за чей счет он это будет делать?

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Источник: АСТ-54 в ВКонтакте

Фото: VK