Водители Volvo возглавили необычный рейтинг

В аутсайдерах оказались владельцы BMW.

Необычное исследование провело издание The Sun. Они опросили более двух тысяч женщин и выяснили, владельцы каких машин являются лучшими любовниками.

Исследование показало, что водители Volvo обладают наибольшей сексуальной выносливостью – они занимаются сексом, в среднем, 17 минут. Издание тут же вспомнило, что среди обладателей автомобиля этой марки ловелас Леонардо ДиКаприо.

Следом за Volvo идут владельцы Toyota (14 минут). От них лишь ненамного отстали те, кто ездит на Renault (13 минут) и Volkswagen (12 минут).

А вот мужчины с BMW финишировали последними с результатом в три минуты…

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Источник: The Sun

Фото: Unsplash