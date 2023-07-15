Водители Volvo возглавили необычный рейтинг
В аутсайдерах оказались владельцы BMW.
Необычное исследование провело издание The Sun. Они опросили более двух тысяч женщин и выяснили, владельцы каких машин являются лучшими любовниками.
Исследование показало, что водители Volvo обладают наибольшей сексуальной выносливостью – они занимаются сексом, в среднем, 17 минут. Издание тут же вспомнило, что среди обладателей автомобиля этой марки ловелас Леонардо ДиКаприо.
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Следом за Volvo идут владельцы Toyota (14 минут). От них лишь ненамного отстали те, кто ездит на Renault (13 минут) и Volkswagen (12 минут).
А вот мужчины с BMW финишировали последними с результатом в три минуты…
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Источник: The Sun
Фото: Unsplash
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