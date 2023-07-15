#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
За сообщение о нарушителе ПДД поощрят билетами на концертЗа сообщение о нарушителе ПДД поощрят билетами на концерт
С такой инициативой выступили в ГИБДД...
Легендарный автофестиваль «ЖиФест» в этом году станет двухдневнымЛегендарный автофестиваль «ЖиФест» в этом году станет двухдневным
В Национальном конном парке «Русь» в...
Mercedes-Benz будет заряжаться на станциях TeslaMercedes-Benz будет заряжаться на станциях Tesla
С 2024 года Mercedes-Benz будет предлагать...

Водители Volvo возглавили необычный рейтинг

В аутсайдерах оказались владельцы BMW.

Кот выпал с 23-го этажа на машину и остался жив – видео

Необычное исследование провело издание The Sun. Они опросили более двух тысяч женщин и выяснили, владельцы каких машин являются лучшими любовниками.

Исследование показало, что водители Volvo обладают наибольшей сексуальной выносливостью – они занимаются сексом, в среднем, 17 минут. Издание тут же вспомнило, что среди обладателей автомобиля этой марки ловелас Леонардо ДиКаприо.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Какое топливо подходит для российских условий

Следом за Volvo идут владельцы Toyota (14 минут). От них лишь ненамного отстали те, кто ездит на Renault (13 минут) и Volkswagen (12 минут).

А вот мужчины с BMW финишировали последними с результатом в три минуты…

Источник: The Sun

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
-1