Volkswagen Polo лидирует в рейтинге авто, не подлежащих восстановлению после ДТП

Такие машины еще называют конструктивно погибшими – их ремонт после аварии признается нецелесообразным… А кто еще попал в рейтинг?

По данным, собранным с начала этого года, модель Volkswagen Polo лидирует по частоте полной гибели после ДТП. Об этом говорит новое исследование страховой компании «Согласие». Рейтинг составлялся так: количество «тоталей» делили на количество действующих полисов каско.

Вот как выглядит параметр «частота конструктивной гибели» в топ-10 этого исследования:

Volkswagen Polo – 1,34%

Mercedes-Benz GLE – 1%

Hyundai Solaris – 0,76%

Mitsubishi Outlander – 0,75%

Kia Sorento – 0,71%

Skoda Rapid – 0,63%

Nissan Qashqai – 0,58%

Mazda CX-5 – 0,58%

Renault Logan – 0,58%

Renault Kaptur – 0,45%

Не подлежащие восстановлению или конструктивно погибшие машины – это такие, ремонт которых признается нецелесообразным. Помимо ДТП, к наиболее распространенным причинам «тотальных» повреждений относят стихийные бедствия и возгорание транспорта.

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Источник: РИА Новости