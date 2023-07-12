В Минпромторге рассказали, сколько машин выпустят в России в этом году

По данным Росстата, в январе — мае 2023 года выпустили 155 тыс. легковых авто.

Производство автомобилей всех сегментов в РФ по итогам 2023 года может составить чуть более 800 тыс. штук, рассказал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах выставки «Иннопром – 2023».

Он отметил, что кардинально прогноз на этот год не менялся – 800 тыс. с небольшим было заложено.

В январе — мае 2023 года в РФ произведено 155 тыс. легковых автомобилей, что на 42% меньше, чем годом ранее. Также за пять месяцев этого года выпущено 60,7 тыс. грузовиков (на 0,3% больше, чем в 2022 году).

«За рулем» можно читать в Телеграм

Источник: ТАСС

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»