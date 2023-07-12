#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоПро маслоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый Haval H5 – еще фото и характеристикиНовый Haval H5 – еще фото и характеристики
В продажу он поступит осенью, а его выпуск...
АЗС в России ждут масштабные проверкиАЗС в России ждут масштабные проверки
Потребителей не устраивает качество топлива и...
Зарядки для электромобилей во дворах установят без согласия жителейЗарядки для электромобилей во дворах установят без согласия жителей
Соответствующую инициативу разрабатывает...

В Минпромторге рассказали, сколько машин выпустят в России в этом году

По данным Росстата, в январе — мае 2023 года выпустили 155 тыс. легковых авто.

На АВТОВАЗе импортозаместили еще одну деталь

Производство автомобилей всех сегментов в РФ по итогам 2023 года может составить чуть более 800 тыс. штук, рассказал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах выставки «Иннопром – 2023».

Он отметил, что кардинально прогноз на этот год не менялся – 800 тыс. с небольшим было заложено.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Моторное масло, которое не подведет даже на бездорожье

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В январе — мае 2023 года в РФ произведено 155 тыс. легковых автомобилей, что на 42% меньше, чем годом ранее. Также за пять месяцев этого года выпущено 60,7 тыс. грузовиков (на 0,3% больше, чем в 2022 году).

Источник: ТАСС

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0