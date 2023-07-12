АЗС в России ждут масштабные проверки

Потребителей не устраивает качество топлива и недоливы.

Национальный автомобильный союз (НАС) направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением провести массовую проверку топлива на АЗС. Это необходимо для усиления контроля качества топлива, которое за последние годы стало заметно хуже.

По мнению президента НАС Антона Шапарина, причиной появления некачественного топлива на АЗС стал недостаточный контроль со стороны проверяющих органов. Для нормализации ситуации необходимо вернуть все необходимые полномочия органам госвласти, а также расширить возможности по проведению контрольных мероприятий в отношении любых заправок, говорится в письме НАС.

При этом эксперты признают, что рост АЗС с некачественным топливом в большей степени относится к нелегальным заправкам, и проверки должны быть направлены в первую очередь на такие сомнительные организации.

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Источник: Autonews

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС