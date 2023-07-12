Рассказали, что чаще всего атакуют хакеры в автомобилях
В транспортной отрасли растет количество киберугроз.
Автомобильные хакеры по всему миру чаще всего атакуют телематические сервисы (35%), позволяющие удаленно проводить мониторинг транспортных средств, и системы бесключевого доступа к ним, рассказал глава ГЛОНАСС Алексей Райкевич.
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Среди других целей кибермошенников:
- системы бесключевого доступа (21%)
- электронный блок управления (14%)
- API-интерфейсы (12%)
- мультимедиасистемы (8%)
- мобильные приложения (6%)
- зарядная инфраструктура (4%).
При высоких темпах цифровой трансформации транспортной отрасли возрастает и количество киберугроз, о чем говорили не раз. Поэтому в России сейчас разрабатывают облачную платформу кибербезопасности подключенных транспортных средств, в основе которой будут импортоопережающие российские технологии.
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Источник: РИА Новости
Фото: Depositphotos
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