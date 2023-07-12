Рассказали, что чаще всего атакуют хакеры в автомобилях

В транспортной отрасли растет количество киберугроз.

Автомобильные хакеры по всему миру чаще всего атакуют телематические сервисы (35%), позволяющие удаленно проводить мониторинг транспортных средств, и системы бесключевого доступа к ним, рассказал глава ГЛОНАСС Алексей Райкевич.

Среди других целей кибермошенников:

системы бесключевого доступа (21%)

электронный блок управления (14%)

API-интерфейсы (12%)

мультимедиасистемы (8%)

мобильные приложения (6%)

зарядная инфраструктура (4%).

При высоких темпах цифровой трансформации транспортной отрасли возрастает и количество киберугроз, о чем говорили не раз. Поэтому в России сейчас разрабатывают облачную платформу кибербезопасности подключенных транспортных средств, в основе которой будут импортоопережающие российские технологии.

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Источник: РИА Новости

Фото: Depositphotos