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Рассказали, что чаще всего атакуют хакеры в автомобилях

В транспортной отрасли растет количество киберугроз.

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Автомобильные хакеры по всему миру чаще всего атакуют телематические сервисы (35%), позволяющие удаленно проводить мониторинг транспортных средств, и системы бесключевого доступа к ним, рассказал глава ГЛОНАСС Алексей Райкевич.

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Среди других целей кибермошенников:

  • системы бесключевого доступа (21%)
  • электронный блок управления (14%)
  • API-интерфейсы (12%)
  • мультимедиасистемы (8%)
  • мобильные приложения (6%)
  • зарядная инфраструктура (4%).

При высоких темпах цифровой трансформации транспортной отрасли возрастает и количество киберугроз, о чем говорили не раз. Поэтому в России сейчас разрабатывают облачную платформу кибербезопасности подключенных транспортных средств, в основе которой будут импортоопережающие российские технологии.

Источник: РИА Новости

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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