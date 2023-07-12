Ниве добавили комфорта: у внедорожника появились новые элементы шумоизоляции

Обновленная шумоизоляция применена на всех комплектациях Lada Niva Legend.

АВТОВАЗ повысит уровень акустического комфорта в автомобилях Lada Niva Legend за счет внедрения новых элементов шумоизоляции. Ковер пола теперь будет цельноформованным и в него интегрируют дополнительную защиту от шума.

Снижение шума от гравия и дополнительная защита антикоррозионного покрытия кузова будет достигнута за счет применения новых кожухов арок колес, выполненных из ворсованного материала. Также модернизирована шумоизоляция моторного щита, обивки порогов и другие элементы салона.

Перед началом использования новых элементов были проведены лабораторные, дорожные и экспертные исследования, которые показали положительный результат.

«Испытания автомобилей с новой шумоизоляцией проведены в различных режимах, замер шумов и вибраций производился на холостых оборотах и на полном ходу, на гладком и грубом асфальте, на брусчатке и на бездорожье, включая водные преграды», - сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

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Источник: пресс-релиз АВТОВАЗа

Фото: АВТОВАЗ