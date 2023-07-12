Ниве добавили комфорта: у внедорожника появились новые элементы шумоизоляции
АВТОВАЗ повысит уровень акустического комфорта в автомобилях Lada Niva Legend за счет внедрения новых элементов шумоизоляции. Ковер пола теперь будет цельноформованным и в него интегрируют дополнительную защиту от шума.
Снижение шума от гравия и дополнительная защита антикоррозионного покрытия кузова будет достигнута за счет применения новых кожухов арок колес, выполненных из ворсованного материала. Также модернизирована шумоизоляция моторного щита, обивки порогов и другие элементы салона.
Перед началом использования новых элементов были проведены лабораторные, дорожные и экспертные исследования, которые показали положительный результат.
«Испытания автомобилей с новой шумоизоляцией проведены в различных режимах, замер шумов и вибраций производился на холостых оборотах и на полном ходу, на гладком и грубом асфальте, на брусчатке и на бездорожье, включая водные преграды», - сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.
- «За рулем» можно читать в Телеграм
Источник: пресс-релиз АВТОВАЗа
Фото: АВТОВАЗ
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о LADA Niva Legend (32)
ход по неровной дороге
много
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!