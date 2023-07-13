Функции, которые больше всего нервируют владельцев автомобилей

Чем технологичнее автомобиль, тем больше претензий к нему возникает.

К такому выводу пришла исследовательская компания JD Power, изучив претензии, которые выдвинули более 93 тыс. пользователей автомобилей 2023 модельного года, которые были опрошены в начале периода владения.

Опрос включал практически весь функционал автомобиля: от мультимедиа до систем помощи при вождении.

Дверные ручки

Производители постоянно пытаются изменить их дизайн. У владельцев возникают проблемы с высокотехнологичными подходами к этой базовой функции. Особенно часты проблемы на электромобилях.

Системы безопасности

Наиболее проблемными владельцы считают основные функции помощи водителю: предупреждение о выходе из полосы движения, помощь в удержании полосы движения, предупреждение о прямом столкновении и автоматическое экстренное торможение.

Работа приложений

Возникают проблемы с работой автомобильной операционной системы Android. Это относится только к операционной системе, установленной на самом автомобиле, при этом системы «зеркалирования» смартфонов Android Auto или Apple CarPlay работают бесперебойно.

Зарядка смартфона

Согласно исследованию, стало больше жалоб на некорректную работу беспроводного зарядного устройства в автомобиле. Проблемы возникали как с работой самого устройства (перегрев телефона, прерывистая зарядка), так и с удобством расположения площадки.

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Также был составлен рейтинг автомобильных брендов по количеству претензий. Меньше всего вопросов у пользователей возникает к Dodge, Ram, Alfa Romeo, Buick, Chevrolet, GMC и Porsche.

Проблемными автомобилисты считают авто марок Tesla, Volvo, Chrysler, Volkswagen и Audi.

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Источник: JD Power

Фото: Unsplash