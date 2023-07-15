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Hyundai представила свой самый компактный кроссовер

Автомобиль стоит всего 7300 долларов, имеет хорошее базовое оснащение и ориентирован на рынок Индии.

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Компактный кроссовер Hyundai Exter длинной 3815 мм внешне выглядит, как внедорожник. Колесная база составляет 2450 мм – меньше, чем даже у Lada Granta. Такая короткая база обусловлена индийским законодательством. Клиренс составляет 185 мм.

Силовая установка представляет собой 1,2-литровый мотор мощностью 83 л. с. и механическую или роботизированную коробку передач с одним сцеплением. Привод – только передний.


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При совсем невысокой стоимости нельзя сказать, что на машине сэкономили. В базе Hyundai Exter оснащен системой ABS, кондиционером, цифровой приборной панелью и имеет 6 подушек безопасности. Топовая комплектация стоит 12 тысяч долларов.


Источник: IXBT

Фото: Hyundai

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За РулемЛежнин Роман
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