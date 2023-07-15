За сообщение о нарушителе ПДД поощрят билетами на концерт

С такой инициативой выступили в ГИБДД Республики Марий Эл.

Практика поощрения граждан, которые сообщают в ГИБДД о неадекватном поведении водителей на дорогах, используется в ряде регионов России. Как правило, за такие сигналы, получившие подтверждение, «помощники Госавтоинспекции» поощряются денежными выплатами от 2 тыс. до 4 тыс. рублей.

В ГИБДД Марий Эл решили пойти по другому пути и предложили поощрять бдительных соотечественников пригласительными билетами на столичные концерты, которые проводят муниципальные учреждения культуры. О каких именно концертах идет речь, не сообщается.

Зато есть четкая инструкция, как действовать, если увидел на дороге лихача и есть сомнения в его адекватности. Нужно позвонить по специальному номер телефона и, по возможности, назвать марку и модель транспортного средства, цвет, наличие особых примет (наклейки, литые диски и т.д.), госзнак, направление движения и примерное местонахождение.

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Источник: ГИБДД Республики Марий Эл

Фото: Depositphotos