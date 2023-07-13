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В России обяжут сертифицировать электросамокаты

Сейчас действует ГОСТ для таких средств передвижения, но он добровольный и не гарантирует их безопасного использования.

Эксперт рассказал, как можно навести порядок с электросамокатами

Минпромторг РФ разрабатывает требования для обязательной сертификации электросамокатов в целях обеспечения безопасности пешеходов и автомобилистов. Об этом говорится в письме МВД депутату Госдумы от «Единой России» Александру Якубовскому.

Электросамокаты как участники дорожного движения являются источником повышенной опасности, а нормативы для них, регулирующие производство и эксплуатацию, толком не созданы, пояснили ситуацию в Минпромторге.

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Сам Александр Якубовский считает, что в перечень обязательных требований для сертификации электросамокатов необходимо включить:

  • ограничение скорости в пределах установленных лимитов
  • наличие светоотражателей и светотехники
  • наличие площадки под крепление идентификационного номера.

Сертификация позволит идентифицировать владельцев и привлекать к ответственности нарушителей на таких устройствах.

Сделать это нужно по аналогии с другими товарами, которые могут угрожать здоровью и безопасности людей, несут риски для имущества или природы, и поэтому подлежат сертификации, отмечают специалисты.

Эксперты говорят, что сейчас граждане могут приобрести любую модель со скоростью, превышающей разрешенную, некачественной сборки. Часто люди выбирают более дешевые экземпляры, которые могут представлять опасность как для водителя, так и для пешеходов.

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Источник: «Известия»

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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