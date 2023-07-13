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Полиция проверит поездку певицы Анет Сай на машине ДПС

В соцсетях завирусилось видео, на которым девушку везет в аэропорт Волгограда машина ГИБДД, а та рассказывает, что опаздывает на рейс.

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ГУМВД РФ по Волгоградской области собирается провести проверку после опубликования видео, на котором певица Анет Сай (Анна Сайдалиева) едет на служебной машине ГИБДД в аэропорт, сообщила пресс-служба ведомства.

Начальником ГУМВД России по Волгоградской области генерал-майором полиции Д.Ю. Вельможко назначено проведение служебной проверки в связи с публикацией в сети Интернет видеозаписи, на которой гражданские лица передвигаются в качестве пассажиров на служебном автомобиле Госавтоинспекции», – говорится в сообщении ведомства.

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В ролике певица Анет Сай едет на автомобиле ГИБДД и рассказывает, что опаздывает в аэропорт после концерта в Волгограде, и, чтобы успеть на рейс, ей якобы заказали машину «с мигалками».

Анет Сай получила известность после участия в проекте «Песни» на ТНТ, а позже подписала контракт с музыкальным лейблом Black Star.

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Источник: МВД

Видео: YouTube

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За РулемАлексеева Елена
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