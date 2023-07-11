Телефоны в руки не брать, за языком следить! Новый порядок работы ДПС с водителями

Скорректированная служебная инструкция начала действовать с сегодняшнего дня.

Вступил в силу приказ МВД, регламентирующий новый порядок надзора сотрудников ДПС за дорожным движением. Он сменит административный регламент 2017 года.

Составители документа попытались исключить конфликтные и спорные ситуации на дорогах.

Например, до сих пор инспектору запрещалось брать у водителя из рук вместе с документами деньги, ценные бумаги и иные «предметы». Теперь также нельзя «пользоваться средствами связи участников движения, за исключением случаев, не терпящих отлагательства».

Бывали случаи, когда нарушители настойчиво просили инспектора взять мобильный телефон, чтобы «решить вопрос» с другом из силовых структур. Теперь инспектор не станет этого не делать, ссылаясь на инструкцию.

Также инспекторы больше не обязаны предъявлять никаких документов, послуживших основанием для остановки (например, рейда по проверке пьяных на дорогах). Автомобилист вправе ознакомиться с такими документами в подразделении ГИБДД или в отделении полиции.

Сотрудников ДПС обязали в случае ДТП сообщать близким родственникам жертв аварий информацию о больницах, куда направили пострадавших в аварии.

При разговоре с водителями сотрудникам запрещены любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений.

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Источник: «Коммерсант»

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС