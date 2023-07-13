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Руководитель НАС предложил купить технологии у индийского автопрома

Таким образом он советует потратить «зависшие» в местных банках рупии.

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Вице-президент Национального автотранспортного союза (НАС) Антон Шапарин выступил с неожиданным предложением: он считает, что накопленные на счетах в индийских банках рупии надо конвертировать не в другую валюту, а в технологии и инвестиции. Для реализации этого плана он предлагает купить за рупии технологии индийского автопрома. Соответствующее письмо уже направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

На первый взгляд предложение кажется лишенным смысла, так как индийский автопром никогда не стоял в авангарде автомобильных новинок. Но Шапарин приводит убедительные аргументы, напомнив, что в Индии есть автогиганты, производящие конкурентоспособные автомобили.

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«Заключение с лидерами индийского автопрома Tata, Mahindra, Maruti соглашений о передаче российской стороне технической документации и прав на платформы, технологии производства двигателей внутреннего сгорания, коробок передач, в том числе автоматических, иных узлов и агрегатов, необходимых для запуска полноценного производства современных автокомпонентов и сборки автомобилей может стать реальным ответом на дефицит транспортных средств в России», - объясняет свое предложение автоэксперт.
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Источник: Российская газета

Фото: Depositphotos

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