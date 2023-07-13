Автоэксперт назвал признаки, которые сигнализируют, что машину пора продавать

В противном случае надо приготовиться к огромным тратам.

Директор по сервисному обслуживанию дилерского центра АВТОДОМ Алтуфьево Роман Тимашов предупредил, что если траты на автомобиль растут с каждым днем, то это один из основных признаков того, что его пора менять.

Если пришло время делать капитальный ремонт двигателя, то надо хорошо все взвесить – часто это обходится дороже, чем покупка другого авто, у которого нет таких проблем. Эксперт назвал признаками скорой смерти мотора вялый разгон, низкое давление масла, неуверенный запуск, неровный ход, повышенный расход топлива.

Насторожить автовладельца должен и значительный перерасход масла (более 25 г на 100 л бензина). Он указывает на разрушение сальников коленвала или распредвала. Если у выхлопных газов синий цвет – это говорит о повреждении цилиндра. Стоит задуматься о смене авто и в тех случаях, когда приходится постоянно доливать масло, тормозную жидкость, антифриз.

Регулярно загорающийся индикатор Check Engine тоже сигнализирует о поломках. Это могут быть неисправности в блоке управления двигателем из-за попадания влаги, замыкания, окисления контактов за время эксплуатации.

Менее значимыми, но косвенными признаками высокого уровня амортизации авто можно назвать пробег более 180 тысяч километров, частое посещение сервисного центра, появление коррозии на кузове, рост эксплуатационных расходов», – подытожил эксперт.

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Источник: Прайм