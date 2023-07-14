Volkswagen показал тизер универсала Passat

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Volkswagen Passat девятого поколения на 144 мм длиннее предшественника – 4917 мм. Колесная база также увеличена на 50 мм – до 2841 мм.

Багажник вырос на 40 литров – до 690 литров, при сложенных задних сиденьях в сумме получается 1920 литров багажного пространства.

На борту располагается 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 12,9-дюймовый сенсорный дисплей. Проекционный дисплей будет доступен за дополнительную плату.

Универсал Passat 2024 года отличается новыми узкими светодиодными матричными фарами, свет которых «пробивает» 500 метров. Задние фонари соединяет светодиодная полоса.

Помимо бензиновой и дизельной версии клиенты смогут заказать версии с мягким и подключаемым гибридом. Подключаемый гибрид будет иметь мощность от 204 л.с. до 272 л.с. На электричестве автомобиль сможет проехать без подзарядки до 120 километров.

Отказавшись от седана, который последние несколько лет теряет позиции в Европе и США, Volkswagen упрощает модельный ряд. Но чешский брат Пассата, Skoda Superb, который базируется на той же платформе MQB Evo, сохранит вариант седана и по-прежнему будет доступен в виде универсала.

Volkswagen Passat и Skoda Superb готовятся к показу в конце лета. Оба сойдут с конвейера завода Volkswagen Group в Братиславе (Словакия). Поставки начнутся в первом квартале 2024 года.

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Источник: Autoevolution

Фото:Volkswagen

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За РулемАлексеева Елена
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