Новый VW Passat - его делает Skoda

Собирать новый Пассат также планируют на конвейере словацкого завода в Братиславе вместе с Superb.

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Skoda разрабатывает следующее поколение VW Passat с внутренним кодом «B9». Модель будет немного крупнее и еще практичнее, чем раньше. Но речь идет только об универсале, седан больше выпускать не будут, этот кузов не пользовался популярностью у покупателей. По статистике, 90% покупателей выбирали именно универсал.

Впервые Volkswagen доверил разработку нового поколения модели дочерней компании Skoda. Она отвечает не только за разработку следующей Skoda Superb, но и за Пассат, который будет запущен в 2023 году. И Superb, и Passat строятся на модифицированной платформе MQB.

Уже известно, что у автомобиля увеличены колесная база и ширина. Будет изменена передняя часть, блоки фар станут уже. Задние фонари расположатся ниже, бампер тоже видоизменен. Однако все изменения точечные, согласно информации компании, дизайн автомобиля уже одобрен, и он будет консервативным.

Что касается привода, MQB допускает передний и полный привод, а также дизельные и бензиновые двигатели, которые будут спроектированы как подключаемые гибриды. Также предполагается и версия Alltrack.

Как мы говорили выше, седана Пассат больше не будет, в качестве «замены» производитель выпустит полностью электрический ID.6. Согласно «зеленой» программе, концерн обязан иметь в своей линейке определенный процент электрокаров, даже если прогнозируемый спрос на них сомнителен.

Напомним, будущее Passat, как модели, какое-то время вообще было под вопросом. Но в конце концов главные боссы решили модель сохранить.

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