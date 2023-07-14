Renault и Geely создают совместное предприятие

СП сосредоточится на производстве ДВС, гибридных систем и трансмиссий.

Renault Group и Geely заявили, что инвестируют до 7,71 млрд долларов в новое совместное предприятие по разработке бензиновых двигателей и гибридных технологий для автомобилей. СП создают на паритетных началах.

Любопытно, что совместное предприятие нацелено на производство более эффективных двигателей внутреннего сгорания и гибридных систем, в то время когда большинство автопроизводителей сосредоточились на капиталоемком переходе на чисто электрические автомобили.

По словам представителя Renault, в новой компании будет работать 19 тыс. человек на 17 моторных заводах и в пяти научно-исследовательских центрах.

Ожидается, что на момент запуска СП будет поставлять агрегаты нескольким промышленным клиентам, включая Volvo, Proton, Nissan, Mitsubishi и PUNCH Torino.

Совместное предприятие планирует выпускать до пяти миллионов двигателей внутреннего сгорания, гибридных силовых агрегатов и трансмиссий в год.

Ожидается, что СП Renault-Geely будет запущено во второй половине 2023 года.

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Источник: Рейтер

Фото: Geely, Renault