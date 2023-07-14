Renault и Geely создают совместное предприятие
Renault Group и Geely заявили, что инвестируют до 7,71 млрд долларов в новое совместное предприятие по разработке бензиновых двигателей и гибридных технологий для автомобилей. СП создают на паритетных началах.
Любопытно, что совместное предприятие нацелено на производство более эффективных двигателей внутреннего сгорания и гибридных систем, в то время когда большинство автопроизводителей сосредоточились на капиталоемком переходе на чисто электрические автомобили.
По словам представителя Renault, в новой компании будет работать 19 тыс. человек на 17 моторных заводах и в пяти научно-исследовательских центрах.
Ожидается, что на момент запуска СП будет поставлять агрегаты нескольким промышленным клиентам, включая Volvo, Proton, Nissan, Mitsubishi и PUNCH Torino.
Совместное предприятие планирует выпускать до пяти миллионов двигателей внутреннего сгорания, гибридных силовых агрегатов и трансмиссий в год.
Ожидается, что СП Renault-Geely будет запущено во второй половине 2023 года.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Рейтер
Фото: Geely, Renault
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен