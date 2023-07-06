Стартовали продажи более дешевой версии Geely Тugella

Ее двухлитровый мотор чуть менее мощный, а оснащение – проще.

Новая версия спортивного купе-кроссовера Geely Тugella комплектуется турбированным двигателем объемом 2.0, мощностью 200 л.с. Ранее была представлена версия с тем же мотором, но мощностью 238 л.с.

Автомобиль уже поступил к дилерам в двух вариантах исполнения – Luxury за 3 899 990 рублей и Flagship – за 4 129 990 рублей.

Для обеих версий доступны четыре цвета кузова: белый, черный, серый и серо-голубой. Машины оснащены полным приводом и 8-ступенчатым классическим автоматом.

Разгоняется такой кроссовер до 100 км/ч за 7,4 с (против 6,9 с у более мощной модификации).

В комплектации Luxury из стандартных функций пропали салонное зеркало с автозатемнением, система автоматического переключения между ближним и дальним светом, вентиляция передних сидений и память положения водительского сиденья, проекционный дисплей, беспроводная зарядка, подрулевые переключатели передач, бесконтактное открывания багажника, интеллектуальный круиз-контроль, набор ассистентов водителя: мониторинг слепых зон, автоторможение, чтение дорожных знаков и прочее.

Вместо премиальной аудиосистемы с 16 динамиками установлен более простой вариант с 8 динамиками. Колесные диски здесь тоже 19-дюймовые против 20-дюймовых у авто с более мощным мотором.

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Источник: Geely и «Китайские автомобили»