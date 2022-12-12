Машины Geely начали продавать в Казахстане: цены ниже, чем в России

Китайский автопроизводитель открыл свои представительства в ряде городов Казахстана.

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Вслед за Россией, китайские автомобили Geely начали официально продавать и в Казахстане. Только вот от российских цены отличаются в меньшую сторону на 18–40%.

Так, стоимость кроссовера Geely Coolray у соседей составляет от 11,89 до 12,99 млн тенге (1,58–1,72 млн в пересчете на рубли). Аналогичная модель в России предлагается от 1,88 до 2,04 млн рублей.

Модель Geely Azkarra (в России известна как Atlas Pro) в Казахстане можно купить по цене от 12,99 до 15,49 млн тенге (от 1,72 до 2,06 млн рублей). Российские дилеры такой же кроссовер предлагают за 2,21–2,63 млн рублей.

Обновленный Geely Tugella доступна для заказа за 18,49–19,99 млн тенге (2,46–2,65 млн рублей) в Казахстане и за 3,45–3,65 млн рублей — в России.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Geely в Казахстане

Фото: Unsplash, «За рулем»