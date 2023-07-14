#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Haval обновил H6 – первые фотоHaval обновил H6 – первые фото
Это самая продаваемая модель Haval в Китае.
Обслуживание китайских автомобилей в 2023 году подорожало почти на 30%Обслуживание китайских автомобилей в 2023 году подорожало почти на 30%
Для автосервисов стала проблематичной подборка...
Реальная ловушка на перекрестке – не попадитесь!Реальная ловушка на перекрестке – не попадитесь!
Куда тут можно ехать, четко прописано в ПДД....

Россияне назвали идеальный отечественный автомобиль

Интересно, что по типу двигателя электрический обогнал дизельный.

Новая Лада Веста: первый тест-драйв и видео

Сервис «СберАвто» и финтех-компания «ЮMoney» провели исследование и выяснили, что идеальным отечественным автомобилем россияне считают седан черного цвета с бензиновым двигателем, стоимостью миллион рублей.

За седан проголосовали 23% опрошенных. Чуть меньше – 21% – отдают предпочтение кроссоверу. Внедорожник и универсал выбрали бы для себя по 19% респондентов. Еще 12% считают для себя идеальным хэтчбек, а 6% – купе.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Какое топливо подходит для российских условий

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

У россиян по-прежнему остается популярным бензиновый двигатель – за него проголосовали 49% опрошенных. А вот дизель выбрали всего 13%. На втором месте по популярности оказался гибридный двигатель (24%), на третьем – электрический (14%).

На протяжении многих лет россияне сохраняют приверженность темному цвету кузова: вот и в этот раз черный занял первое место (30%), обогнав серебристый (18%) и белый (16%) цвета автомобиля. Яркие цвета оказались в меньшем авторитете: синий выбрали 10% опрошенных, баклажан – 7%, красный – 5%.

Что касается цены, то, по мнению 32% респондентов, она должна быть в районе миллиона рублей. Выложить за отечественное авто от одного до двух миллионов согласны 26%. Вместе с тем 23% не готовы купить продукцию российского автопрома дороже 500 тыс. рублей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Прайм

Фото: Depositphotos

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0