Россияне назвали идеальный отечественный автомобиль

Интересно, что по типу двигателя электрический обогнал дизельный.

Сервис «СберАвто» и финтех-компания «ЮMoney» провели исследование и выяснили, что идеальным отечественным автомобилем россияне считают седан черного цвета с бензиновым двигателем, стоимостью миллион рублей.

За седан проголосовали 23% опрошенных. Чуть меньше – 21% – отдают предпочтение кроссоверу. Внедорожник и универсал выбрали бы для себя по 19% респондентов. Еще 12% считают для себя идеальным хэтчбек, а 6% – купе.

У россиян по-прежнему остается популярным бензиновый двигатель – за него проголосовали 49% опрошенных. А вот дизель выбрали всего 13%. На втором месте по популярности оказался гибридный двигатель (24%), на третьем – электрический (14%).

На протяжении многих лет россияне сохраняют приверженность темному цвету кузова: вот и в этот раз черный занял первое место (30%), обогнав серебристый (18%) и белый (16%) цвета автомобиля. Яркие цвета оказались в меньшем авторитете: синий выбрали 10% опрошенных, баклажан – 7%, красный – 5%.

Что касается цены, то, по мнению 32% респондентов, она должна быть в районе миллиона рублей. Выложить за отечественное авто от одного до двух миллионов согласны 26%. Вместе с тем 23% не готовы купить продукцию российского автопрома дороже 500 тыс. рублей.

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Источник: Прайм

Фото: Depositphotos