Новый седан Changan Lamore дебютировал в России

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Китайская компания Changan в рамках Российско-китайского ЭКСПО на выставке «Иннопром-2023» представила новинку для российского рынка – седан D-класса Lamore.

Changan Lamore с габаритами 4770 х 1840 х 1440 мм и колесной базой 2765 мм может составить конкуренцию седану Chery Arrizo 8.

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Внешность Lamore «полностью соответствует дизайн-концепции бренда, представленной семейством моделей UNI, которые уже стали визитной карточкой бренда», отмечается в сообщении производителя.

Динамическими характеристиками седан обязан производительному и экономичному 1,5-литровому турбированному двигателю мощностью 180 л. с. и 300 Нм. Силовой агрегат сопряжен с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным «мокрым» сцеплением, передающей крутящий момент на переднюю ось.

Цена модели для российского рынка пока не озвучена. Цена в Китае – от 1,2 до 1,5 млн рублей.

Источник: пресс-релиз Changan

Фото: Changan

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За РулемПономарева Дарина
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