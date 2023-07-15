Авиакомпания Red Wings будет летать на Ил-76 и Ил-96

Компания планирует таким образом выйти на рынок грузовых авиаперевозок.

Авиакомпания Red Wings, подконтрольная Ростеху, намерена занять нишу грузовых авиаперевозок и для этого выкупит грузового авиаперевозчика Sky Gates Airlines. Раньше Sky Gates Airlines занимала третье место на рынке грузоперевозок в России после AirBridgeCargo и «Аэрофлота», но в 2022 году лишилась двух грузовых Boeing 747 и осталась с одним Ил-96-400Т.

Росавиация заморозила сертификат эксплуатанта этой авиакомпании, но сейчас он восстановлен. У Red Wings есть два варианта: купить Sky Gates Airlines полностью или только ее сертификат.

Red Wings планирует как можно быстрее запустить полеты, поэтому Sky Gates помимо своего единственного Ил-76 получит два восстанавливаемых Ил-96-400Т, которые ранее предназначались другому грузовому перевозчику. Также перевозчик планирует эксплуатировать самолеты Ту-204/214 в грузовой версии.

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Источник: Известия

Фото: flyredwings.com