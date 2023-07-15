В России представили новый троллейбус «Синара-6254»

Троллейбус имеет увеличенный запас хода и улучшенную энергоэффективность.

На XIII международной промышленной выставке «Иннопром-2023» был представлен новый отечественный троллейбус «Синара-6254» от холдинга «Синара — транспортные машины» (СТМ).

Благодаря улучшенной энергоэффективности новый троллейбус способен проезжать до 80 км своим ходом, без потребления энергии из контактной сети. Общая энергоэффективность транспорта увеличена на 15%. Количество посадочных мест в салоне – 37.

Троллейбус предлагает пассажирам хороший уровень комфорта: он оснащён USB-слотами для зарядки мобильных устройств, системой информирования пассажиров и системой климат-контроля.

Первые троллейбусы начнут работу в Челябинске, куда отправятся 168 единиц «Синара-6254».

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Источник: IXBT

Фото: Синара – транспортные ташины