В России представили новый троллейбус «Синара-6254»
На XIII международной промышленной выставке «Иннопром-2023» был представлен новый отечественный троллейбус «Синара-6254» от холдинга «Синара — транспортные машины» (СТМ).
Благодаря улучшенной энергоэффективности новый троллейбус способен проезжать до 80 км своим ходом, без потребления энергии из контактной сети. Общая энергоэффективность транспорта увеличена на 15%. Количество посадочных мест в салоне – 37.
Троллейбус предлагает пассажирам хороший уровень комфорта: он оснащён USB-слотами для зарядки мобильных устройств, системой информирования пассажиров и системой климат-контроля.
Первые троллейбусы начнут работу в Челябинске, куда отправятся 168 единиц «Синара-6254».
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Источник: IXBT
Фото: Синара – транспортные ташины
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