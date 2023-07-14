Ушлый гаишник придумал как обмануть систему и выдавать «красивые» номера

Теперь он находится под следствием.

Пока различные ведомства только еще думают, как легализовать продажу «красивых» номеров, сотрудник ГИБДД из Новосибирска нашел свое решение. Правда, оно оказалось незаконным.

Начальник отдела защиты информации местной ГИБДД использовал в своей «деятельности» вредоносное программное обеспечение, которое позволяло внедрить в государственную систему свой метод генерирования номерных знаков автомобилей. Понятно, что по его желанию (а также тех, кто платил гаишнику за это немалые деньги), система выдавала зеркальные или одинаковые наборы цифр или букв в номере.

Таким образом, написанный «талантливым» подполковником скрипт позволил обойти антикоррупционный механизм в базе ГИБДД, который как раз и призван не допустить продажи «красивых» номеров.

Пиратская программа нелегально сработала более 80 раз, выяснили правоохранители. Обнаружить ее внедрение удалось после того, как один из старых номеров, который виртуально менялся на «красивые», многократно сбрасывался в системе.

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Источник: Shot

Фото: АГН "Москва", depositphotos