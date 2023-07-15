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Тюнингованный Range Rover стал еще мощнее и роскошнее

Немецкая компания Mansory, специализирующаяся на броских и экстравагантных доработках люксовых автомобилей, добралась до Range Rover и представила свою версию.

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Компания славится своей любовью к карбону, поэтому оригинальная решетка радиатора и элементы в нижней ее части заменены на элементы из углеродного волокна. Добавлен также сплиттер из этого же материала. Капот тоже карбоновый.

Range Rover Mansory отличает набор расширенных колесных арок, а элементы из углеродного волокна продолжаются и по бокам, на обвесе и вентиляционных отверстиях на передних дверях. Также был установлен комплект 24-дюймовых колес с глянцевой черной отделкой, обутых в шины 295/30.

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В задней части Range Rover Mansory оснащен спойлером из углеродного волокна, который стал продолжением крыши, а также тонким спойлером под задним стеклом, новым бампером и диффузором из углеродного волокна. Кроме того, специально для него был разработан особый выхлоп с четырьмя трубами.

Мощность этого Range Rover Mansory составляет 620 л.с., крутящий момент – 850 Нм. Этого достаточно, чтобы разогнаться до 96 км/ч за 4,3 секунды.

Источник: IXBT

Фото: Range Rover

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За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Land Rover Range Rover (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Land Rover Range Rover  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

dv

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