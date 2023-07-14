Певица Анет Сай извинилась за использование машины ГИБДД в качестве VIP-такси

Но сотрудников волгоградской автоинспекции уже уволили.

Певица Анет Сай поспешила извиниться за опубликованное видео из салона машины ГИБДД, которая с проблесковым маячком доставила ее в аэропорт после концерта в Волгограде.

Насколько большая забота организаторов, чтобы артист вовремя приехал к любимым слушателям в разные города, которые так долго ждали этого дня и этот концерт. Мы ни в коем случае не хотели доставить неудобства людям, которые помогли мне в этой ситуации. Я, Сайдалиева Анна Вячеславовна, Анет Сай, приношу искренние извинения от себя и от всей своей команды за опубликованное видео», – записала певица новое видео.

Правда, двум сотрудникам ГИБДД ее извинения не помогли. Как стало известно, после проведенной проверки по факту инцидента были уволены два полковника: начальник регионального УГИБДД Александр Степанов и врио начальника МВД города Волгограда Алексей Климов.

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Источник: КП

Фото: скриншот видео YouTube