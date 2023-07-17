Самые популярные у россиян автомобили в 2023 году
Популярность «китайцев» растет, но не они пользуются наибольшим спросом.
Наибольшим спросом в России пользуются корейские марки автомобилей, а вот авто европейских производителей привлекают россиян все меньше, говорится в исследовании страхового дома «ВСК».
ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбратьБАМ: история трудового подвигаКакое топливо подходит для российских условий
В топ-5 самых востребованных в 2023 году вошли:
- Kia – 10% продаж
- Hyundai – 9%
- Toyota – 9%
- ВАЗ – 8%
- Lada – 7%.
В списке самых востребованных машин увеличилось число китайских марок: Haval (4,4%), Chery (3%), Geely (2,4%), Omoda (1,5%), Exeed (1,2%).
Среди моделей покупатели предпочитают Lada Granta, Hyundai Creta, Kia Rio, Lada Vesta, Toyota RAV4.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Известия»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0