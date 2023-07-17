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Самые популярные у россиян автомобили в 2023 годуСамые популярные у россиян автомобили в 2023 году
Популярность «китайцев» растет, но не они...
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Самые популярные у россиян автомобили в 2023 году

Популярность «китайцев» растет, но не они пользуются наибольшим спросом.

Средняя цена нового автомобиля перевалила за 2,5 млн рублей

Наибольшим спросом в России пользуются корейские марки автомобилей, а вот авто европейских производителей привлекают россиян все меньше, говорится в исследовании страхового дома «ВСК».

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В топ-5 самых востребованных в 2023 году вошли:

  • Kia – 10% продаж
  • Hyundai – 9%
  • Toyota – 9%
  • ВАЗ – 8%
  • Lada – 7%.

В списке самых востребованных машин увеличилось число китайских марок: Haval (4,4%), Chery (3%), Geely (2,4%), Omoda (1,5%), Exeed (1,2%).

Среди моделей покупатели предпочитают Lada Granta, Hyundai Creta, Kia Rio, Lada Vesta, Toyota RAV4.

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Источник: «Известия»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

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За РулемАлексеева Елена
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