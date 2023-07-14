Обновить кроссовер Omoda поручили российским студентам

Продажи Omoda в России составляют 45% общемировых. В нашей стране с начала продаж реализовано уже 11 тысяч автомобилей этой марки при мировых продажах 24,5 тысячи. Компания отметила, что Россия стала первым экспортным рынком.

Российский офис Chery проводит конкурс Omoda Student Cup на лучший рестайлинг модели Omoda C5. Соорганизатором выступает МГТУ им. Н.Э. Баумана, известный в том числе по проекту родстера Крым.

Суть конкурса заключается в разработке дизайнерского обвеса для кроссовера Omoda C5, который будет включать в себя бамперы, пороги, спойлер и даже колесные диски.

Помимо внешней эстетики и лаконичности элементы должны учитывать требования по безопасности и аэродинамике, а также быть экономически обоснованными, что предполагает понимание технологии изготовления элементов кузова.

Первый этап конкурса прошли 13 команд из разных вузов, причем команда Ever Evo из университета НИЯУ МИФИ проявила инициативу и креативность, создав 3D-ролик, который позволяет увидеть, как их проект будет выглядеть в городской застройке:

Финалисты получат возможность реализовать свои дизайнерские идеи на практике.

Лучший проект определит жюри, в составе которого присутствует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Но кроме этого предусмотрено и зрительское голосование. Его победитель присоединится к победителю, выбранного членами жюри, и отправится на второй этап конкурса в Орехово-Зуево. Оба финалиста получат по автомобилю OMODA C5 на апгрейд: чемпион заберёт машину себе.

А еще проголосовать за понравившийся проект можно по этой ссылке.

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Фото: НИЯУ МИФИ и Youtube