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Обновить кроссовер Omoda поручили российским студентамОбновить кроссовер Omoda поручили российским студентам
Продажи Omoda в России составляют 45%...
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Обновить кроссовер Omoda поручили российским студентам

Продажи Omoda в России составляют 45% общемировых. В нашей стране с начала продаж реализовано уже 11 тысяч автомобилей этой марки при мировых продажах 24,5 тысячи. Компания отметила, что Россия стала первым экспортным рынком.

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Российский офис Chery проводит конкурс Omoda Student Cup на лучший рестайлинг модели Omoda C5. Соорганизатором выступает МГТУ им. Н.Э. Баумана, известный в том числе по проекту родстера Крым.

Суть конкурса заключается в разработке дизайнерского обвеса для кроссовера Omoda C5, который будет включать в себя бамперы, пороги, спойлер и даже колесные диски.

Помимо внешней эстетики и лаконичности элементы должны учитывать требования по безопасности и аэродинамике, а также быть экономически обоснованными, что предполагает понимание технологии изготовления элементов кузова.

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Первый этап конкурса прошли 13 команд из разных вузов, причем команда Ever Evo из университета НИЯУ МИФИ проявила инициативу и креативность, создав 3D-ролик, который позволяет увидеть, как их проект будет выглядеть в городской застройке:

Финалисты получат возможность реализовать свои дизайнерские идеи на практике.

Лучший проект определит жюри, в составе которого присутствует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Но кроме этого предусмотрено и зрительское голосование. Его победитель присоединится к победителю, выбранного членами жюри, и отправится на второй этап конкурса в Орехово-Зуево. Оба финалиста получат по автомобилю OMODA C5 на апгрейд: чемпион заберёт машину себе.

А еще проголосовать за понравившийся проект можно по этой ссылке.

Фото: НИЯУ МИФИ и Youtube

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За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
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