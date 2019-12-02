Купе Крым против Лады Весты Sport: большой тест народных спорткаров

В теории у заводской Весты, более крупного и тяжелого седана с двигателем на морде, на треке нет шансов против самодельного легкого среднемоторного купе. А что на практике?

Что тут сложного-то? Сварил раму, движок воткнул — и готово! Нечто подобное я слышал не раз, когда лет пятнадцать назад, будучи студентом МАДИ, участвовал в проекте Формула-Студент. Ну да, это не сложнее, чем полететь в космос: нужно просто собрать ракету, сесть в нее и полететь.

Создание даже простого гоночного болида с мотоциклетным мотором — непростая задача. Что уж говорить о полноценном дорожном спортивном автомобиле! Но ребята из гоночной команды BRT (МГТУ им. Н. Э. Баумана) такой сделали.

Причем это уже вторая их попытка. У предыдущего прототипа, родстера, была куча проблем — и с эргономикой, и, главное, с ходовой частью. Новая машина, превратившись из открытого родстера в купе, должна избавиться от детских болезней. Посмотрим, что сегодняшний Крым готов противопоставить заводскому заряженному седану Лада Веста Sport.

Теория

Как и предшественник-родстер, Крым‑2 построен на вазовских агрегатах. Двигатель — 1,6‑литровый ВАЗ‑21127, коробка передач — механическая, пятиступенчатая («тросовая» ВАЗ‑2181). Часть элементов подвески также позаимствована у Калины. Остальное с нуля разработано студентами и выпускниками формульной команды Бауманки. Компоновка среднемоторная, привод задний. В основе Крыма лежит пространственная рама, на которую навешиваются пластиковые панели; почти все они остались неизменными, за исключением бамперов, оптики и, естественно, крыши.

Поведением на треке Веста быстро дает понять, в чем молодые, пусть и небесталанные, разработчики уступают опытным инженерам автомобильного завода.

Интерьер Весты Sport легко отличить по оригинальным вставкам под карбон и обитому приятной кожей рулю.

Передние сиденья с развитой боковой поддержкой и иной подушкой лучше стандартных вестовских. Но бээмвэшным сиденьям Крыма всё же уступают.

Архитектура приборной панели — как у обычной Весты, лишь шкалы окрашены в алый цвет.

С фарами помучились — уплотнения и корпус светодиодной оптики никак не удавалось сделать аккуратно. Нашли изящное и эффективное решение — затонировали фары, чтобы скрыть нюансы штучного изготовления. Смотрятся интересно: линзы дальнего и ближнего окутаны светодиодными полосами, поворотники — в стиле бегущей строки на манер нынешних моделей Audi и Lexus. Как и у первой машины, капот (он, напомним, сзади) открывается против движения по сложной траектории, чтобы не задевал бампер. Над реализацией мудреного механизма бились не одну неделю. Но больше всего времени ушло на настройку подвески. Ведь кинематику рассчитывали с нуля (хотя и были использованы калиновские элементы — поворотные кулаки и рычаги). Калибровки амортизаторов и жесткость пружин тоже просчитывали с учетом массы. Всё как у взрослых!

Приятный бонус Весты в том, что удовольствие от езды можно получать большой компанией — это по-прежнему семейный седан.

На фоне багажника Крыма грузовой отсек Лады кажется бездонным.

Веста Sport — это тоже далеко не только обвес и красивые диски. Главные отличия от стандартного седана — в технике. Переработанная подвеска, оригинальные тормоза, увеличенная колея, из-за чего пришлось расширить передние крылья. Ну и форсированный до 145 л.с. двигатель. В теории у более крупного и тяжелого седана с двигателем на морде на треке нет шансов против легкого среднемоторного купе. А на практике?

Практика

Пробраться за руль Крыма непросто. Протискиваюсь в узкий проем через широченный порог. Заморачиваться созданием сидений для «второго» Крыма не стали, взяли готовые, от BMW первой серии. Они с регулировкой длины подушки. Эргономика неплоха, но есть проблемы: педальный узел смещен вправо, а верхняя кромка лобового стекла оказалась слишком близко: я при росте 173 см пару раз бился о нее головой, когда пристегивался. Левую руку поджимает подлокотник двери — при быстром вращении руля можно удариться локтем. А крутить руль придется активно: здесь, как и в Калине, три оборота от упора до упора.

Несмотря на многообещающую внешность, Крым‑2 не даст покуражиться на треке. Подвеску нужно дорабатывать, а система стабилизации не позволяет пройти поворот под газом.

Передняя панель взята от Калины и обшита алькантарой. Двигатель пускается с кнопки.

Сиденья позаимствовали у BMW первой серии. Подушка регулируется по длине. Обивка, как и во всем салоне, - из алькантары.

Перед вами панель приборов Калины, но переделанная до неузнаваемости. Особенно понравился красочный и информативный дисплей трип-компьютера.

Пускаю мотор кнопкой, и за спиной просыпается тольяттинский шестнадцатиклапанник. Шумновато! Но жаловаться грех, с солидно настроенным выпуском это только в плюс. Выжимаю тяжелую педаль сцепления, и Крым уверенно срывается с места. Легкая машина отлично разгоняется — 106‑сильный вазовский мотор задорно тащит небольшое купе. Передачи включаются туго, но это не раздражает. А вот систему стабилизации стоило бы перенастроить… или избавиться от нее вовсе — все попытки пройти поворот под газом жестко пресекаются электроникой. Тяга обрубается в самый неподходящий момент. А ведь на такой машине так и подмывает пройти дугу веером, в силовом скольжении. Но нет — эффектно одолеть связку поворотов на грани (а может, и за ней) сцепления шин не выйдет.

Основной источник свежего воздуха для двигателя — большие «жабры» перед задней осью. На ходу их эффективности хватает, но спустя несколько минут без движения мотор начинает перегреваться.

Задние тормозные механизмы позаимствованы с передней оси Калины. А вот передние тормоза оригинальные, производства JBT.

Ну да бог с ней, с электроникой, это не главная проблема. Шасси стало лучше, но до конца уроки не выучило! Крым неплохо стоит на дуге, у него отличное распределение массы по осям, но под сброс газа купе стремится развернуться поперек дороги. Та же история при резкой переставке: машина неприятно кренится по диагонали, попутно доворачивая задней осью. Причем при уходе направо этот эффект заметнее. Нужно работать над углами установки колес и, скорее всего, доводить кинематику. Ведь машина проектируется для повседневной езды, а такие манеры могут быть опасны.

Это больше похоже на вещевой ящик, чем на багажник. Ничего, кроме небольшой сумки, не влезает. Среднемоторная компоновка!

Капот открывается по сложной траектории, его механизм спроектирован с нуля. В недрах пространственной рамы — стандартный двигатель ВАЗ‑21127, расположенный поперек перед задней осью.

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Вот она, разница между университетским КБ и автомобильным заводом! Сиденье у Весты Sport чуть хуже, чем у Крыма, - не хватает регулировки подушки по длине. Но к базовой эргономике вопросов нет. Взаимное расположение сиденья, руля и педалей правильное. Усилие на рычаге и педалях меньше. Руль короче — два с половиной оборота. Да, Весту можно и нужно «допилить»: связка мотора и коробки неидеальна. Двигатель недолюбливает низкие обороты, а коробке передач очень хочется добавить шестую ступень. Система стабилизации не отключается после 55 км/ч и предательски вступает в дело в середине поворота.

И всё же разница между шасси колоссальная. Лада чутко реагирует на руль — никаких лишних раскачек или колебаний, всё четко и по делу. Можно смело наращивать скорость на дуге, не боясь сюрпризов. При откровенном переборе скорости Веста Sport ожидаемо скользит наружу и проваливается в занос под сброс газа. Вот он, правильно заряженный автомобиль.

Экзамен

Лада наглядно иллюстрирует преимущества заводского автомобиля перед опытным образцом. Стоит ли этим корить создателей Крыма? Ни в коем случае! Ребята и сами прекрасно понимают, что нельзя с ходу построить добротный автомобиль, тем более такого класса. Со «вторым» Крымом стало очевидно: попытки создать доступную спортивную машину на калиновском шасси, ведущем родословную аж от «восьмерки», - это тупик. В следующем автомобиле будут использованы агрегаты Весты. Но это не главное.

Проект планируют разослать во все ведущие команды Формулы-Студент, в первую очередь в МАДИ и МАМИ, - чтобы студенты внесли изменения и построили свои прототипы. Получается глобальный проект народного спорткара, создаваемого силами технических университетов. Так удастся убить сразу несколько зайцев. Чем больше молодых умов и рук займется машиной, тем быстрее будут устранены недочеты, тем больше прототипов будет на выходе и тем выше шанс получить достойный автомобиль. Ведь главная задача авторов Крыма — сконструировать доступную и эффектную двухместную спортивную машину. Ценой около миллиона рублей (столько же стóит заряженная Лада Веста Sport). Вазовские агрегаты обещают малозатратное содержание. Конечно, о конвейере никто не говорит, но выпуск мелкими партиями вполне ­возможен. А проблемы с ходовой частью обязательно будут решены. Ведь именно так и формируются крупные автомобильные конструкторы — у них большой багаж в голове с набитыми на практике ­шишками.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

КРЫМ-2 ЛАДА

ВЕСТА SPORT Снаряженная / полная масса н.д. 1322/1670 кг Время разгона 0–100 км/ч н.д. 9,6 с Максимальная скорость н.д. 193 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 50 л АИ-95 / 55 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл н.д. 10,6 / 6,4 / 7,9 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение в базе, поперечно спереди,

поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1596 см³ 1774 см³ Мощность 78 кВт / 106 л.с. при 5800 об/мин 107 кВт / 145 л.с. при 6000 об/мин Крутящий момент 148 Н·м при 4200 об/мин 184 Н·м при 3600 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода задний передний Коробка передач М5 М5 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / з.х. 3,64 / 1,95 / 1,36 / 0,94 / 0,78 / 3,50 3,73 / 2,05 / 1,39 / 1,03 / 0,76 / 3,55 Главная передача 3,70 4,20 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / упругая балка Рулевое управление реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем Тормоза: спереди/сзади дисковые, вентилируемые / дисковые, вентилируемые дисковые, вентилируемые / дисковые Шины 225/35 R18 205/50 R17