Владельцам нового Rolls-Royce запретят его продавать

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Такой необычный шаг предпринял британский производитель Rolls-Royce в отношении владельцев роскошного электромобиля Spectre, представленного в октябре 2022 года.

Как объяснил генеральный директор компании Торстен Мюллер-Отвос, данная мера означает, что если владелец продаст свой Spectre перекупщикам с целью получить прибыль, то в покупке следующего Rolls-Royce ему будет отказано. Запрет поддержат все официальные дилеры Rolls-Royce.

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Продажи Spectre начнутся до конца лета 2023 года. Цены стартуют от 330 тысяч фунтов стерлингов, но, как ожидается, большинство продаж придется на комплектации по цене свыше 450 тысяч ф. ст.

Источник: IXBT

Фото: Rolls-Royce

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