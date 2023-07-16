Владельцам нового Rolls-Royce запретят его продавать

Обладателей нового Spectre, которые решат нажиться на своем автомобиле, занесут в черный список.

Такой необычный шаг предпринял британский производитель Rolls-Royce в отношении владельцев роскошного электромобиля Spectre, представленного в октябре 2022 года.

Как объяснил генеральный директор компании Торстен Мюллер-Отвос, данная мера означает, что если владелец продаст свой Spectre перекупщикам с целью получить прибыль, то в покупке следующего Rolls-Royce ему будет отказано. Запрет поддержат все официальные дилеры Rolls-Royce.

Продажи Spectre начнутся до конца лета 2023 года. Цены стартуют от 330 тысяч фунтов стерлингов, но, как ожидается, большинство продаж придется на комплектации по цене свыше 450 тысяч ф. ст.

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Источник: IXBT

Фото: Rolls-Royce