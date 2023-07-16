Авиалайнер МС-21 на российских компонентах полетит в этом году

Большое количество зарубежных систем будет заменено на отечественные.

По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, отечественная авиационная отрасль идет в гору, работы над новыми отечественными самолетами идут по плану. Такое мнение он высказал на выставке «Иннопром-2023».

«На флагмане МС-21 сейчас завершаются работы по замене целого ряда зарубежных систем и агрегатов на отечественные разработки. И всё идет по плану. В обновленном варианте он поднимется в небо уже в текущем году», — сказал Михаил Мишустин.

Среднемагистральный МС-21 должен стать базовым самолетом российского авиапарка, придя на смену Boeing семейства 737 и Airbus семейства A320.

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Источник: IXBT

Фото: ОАК