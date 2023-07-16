Самый маленький в мире Джип – видео создания

У автомобиля есть рабочая подвеска, а также несколько аксессуаров, таких как лопата и топор.

Вместо того, чтобы платить 1 доллар за крошечный Willys из серии Hot Wheels, мужчина решил сделать внедорожник с нуля.

Заготовки для деталей он тоже делал сам, распиливая трубы из ПВХ пополам, нагревая их и затем расплющивая между керамическими плитками. Используемые инструменты – это небольшие пилы, напильники, ножи и различные насадки для шуруповерта.

Также мастер использует зажигалку, чтобы нагревать детали и придавать им сложные формы. Есть даже такие детали, такие как провода зажигания и вращающийся вентилятор.

Кузов и рама делаются отдельно. Подвеска – рессорная и полностью рабочая, а лобовое стекло опускается, как у настоящего Willys.

Покраска является завершающим этапом процесса создания автомобиля.

Этот Джип детализирован лучше, чем любой автомобиль Hot Wheels, на что уши долгие часы работы.

Haval выпустил новый внедорожник Raptor. Автомобиль также получил названия Xianglong, Veyron, Big Dog PRO, Thunder Dog и еще несколько.

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Фото, видео: Youtube