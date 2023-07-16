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Самый маленький в мире Джип – видео создания

У автомобиля есть рабочая подвеска, а также несколько аксессуаров, таких как лопата и топор.

Теперь водить можно будет стоя (но это неточно)

Вместо того, чтобы платить 1 доллар за крошечный Willys из серии Hot Wheels, мужчина решил сделать внедорожник с нуля.

Заготовки для деталей он тоже делал сам, распиливая трубы из ПВХ пополам, нагревая их и затем расплющивая между керамическими плитками. Используемые инструменты – это небольшие пилы, напильники, ножи и различные насадки для шуруповерта.

Также мастер использует зажигалку, чтобы нагревать детали и придавать им сложные формы. Есть даже такие детали, такие как провода зажигания и вращающийся вентилятор.

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Кузов и рама делаются отдельно. Подвеска – рессорная и полностью рабочая, а лобовое стекло опускается, как у настоящего Willys.

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Покраска является завершающим этапом процесса создания автомобиля.

Этот Джип детализирован лучше, чем любой автомобиль Hot Wheels, на что уши долгие часы работы.

Фото, видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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