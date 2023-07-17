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Названы компании, которые сохранили свои заводы в России

Три компании-автопроизводителя до сих пор выжидают.

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Компании Hyundai, Stellantis и Mitsubishi до настоящего времени не приняли никакого решения относительно своих активов в России. Предприятия этих автоконцернов уже больше года находятся в простое, их дальнейшая судьба при этом не известна.

Что касается завода Hyundai в Санкт-Петербурге, где выпускались Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio X, то еще в мае глава Минпромторга Денис Мантуров рассказывал, что концерн рассматривает продажу своего бизнеса в России, не раскрывая подробности. На предприятии сокращен персонал, а оставшиеся сотрудники получают 2/3 оклада.

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Автоэксперт Игорь Моржаретто, комментируя возможную продажу завода Hyundai, отметил, что продажа предприятия – это вопрос времени.

В нынешних условиях все покупки бывших активов ушедших из РФ автоконцернов могут быть сделаны исключительно российскими компаниями. Ни один иностранец, в частности китаец, сюда с такой покупкой не сунется», – добавил он.

Также остается непонятной судьба завода «ПСМА Рус» в Калуге, который на 70% принадлежит концерну Stellantis. До апреля прошлого года там выпускались легкие коммерческие автомобили Peugeot, Opel и Citroen. Сейчас производство приостановлено.

Вторым владельцем завода «ПСМА Рус» является компания Mitsubishi, выпускавшая на нем кроссоверы Outlander и Pajero Sport. Японский концерн также не делал никаких заявлений относительно своих российских активов.

Источник: РИА Новости

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