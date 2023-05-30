S8 Capital приобрел еще один шинный актив, на этот раз российский

Вслед за калужским заводом немецкой Continental группа купила предприятия компании «Кордиант».

У холдинга S8 Capital есть все шансы стать одним из крупнейших в России производителем шин. Буквально на прошлой неделе компания завершила сделку по покупке российских активов Continental, а сегодня стало известно, что группа также приобретет российского производителя «Кордиант». В периметр сделки вошли три завода: в Ярославле и Омске, а также центр НИОКР «Интайр» и центр ремонта оборудования. Сумма сделки не раскрывается.

С приобретением АО «Кордиант» уже в самое ближайшее время мы сможем предложить рынку широкую продуктовую линейку легковых, легкогрузовых и грузовых шин: от эконом- до премиум-сегмента», – рассказал управляющий директор холдинга S8 Capital Торстен Шуберт.

Мощность заводов «Кордиант» – 9,7 млн шин в год. Таким образом, вместе с бывшей площадкой Continental S8 в итоге сконцентрирует мощности в почти 14 млн шин в год.

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Источник: КоммерсантЪ