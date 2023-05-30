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S8 Capital приобрел еще один шинный актив, на этот раз российскийS8 Capital приобрел еще один шинный актив, на этот раз российский
Вслед за калужским заводом немецкой Continental...

S8 Capital приобрел еще один шинный актив, на этот раз российский

Вслед за калужским заводом немецкой Continental группа купила предприятия компании «Кордиант».

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У холдинга S8 Capital есть все шансы стать одним из крупнейших в России производителем шин. Буквально на прошлой неделе компания завершила сделку по покупке российских активов Continental, а сегодня стало известно, что группа также приобретет российского производителя «Кордиант». В периметр сделки вошли три завода: в Ярославле и Омске, а также центр НИОКР «Интайр» и центр ремонта оборудования. Сумма сделки не раскрывается.

С приобретением АО «Кордиант» уже в самое ближайшее время мы сможем предложить рынку широкую продуктовую линейку легковых, легкогрузовых и грузовых шин: от эконом- до премиум-сегмента», – рассказал управляющий директор холдинга S8 Capital Торстен Шуберт.

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Мощность заводов «Кордиант» – 9,7 млн шин в год. Таким образом, вместе с бывшей площадкой Continental S8 в итоге сконцентрирует мощности в почти 14 млн шин в год.

Источник: КоммерсантЪ

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