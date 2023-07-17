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Новый изотермический фургон на шасси «Валдай 8»...

В России представили новый городской малотоннажный грузовик

Новый изотермический фургон на шасси «Валдай 8» показали на выставке «Иннопром-2023».

Российский фургон на китайском шасси – хорошее сочетание

Дистрибьютор коммерческой техники ГК «Современные транспортные технологии» представила малотоннажный грузовик «Валдай 8» производства Горьковского автомобильного завода с рефрижераторной надстройкой.

Фургон изготовлен из сэндвич-панелей, наружная и внутренняя обшивка которых сделана из ударопрочного пластика. Усиленная термоизоляция и холодильная установка позволяют поддерживать необходимую температуру от -20 °С до +12 °С внутри грузового отсека. Общая грузоподъемность машины 4 тонны, фургон вмещает в себя 10 европаллет.

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Автомобиль оснащен дизельным двигателем серии G 2.5 и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Бескапотная компоновка позволяет обеспечить высокую маневренность и прекрасную обзорность, что особенно актуально для доставки грузов в условиях плотной городской застройки.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Журнал «Рейс»

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За РулемЛежнин Роман
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