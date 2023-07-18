Цены на бензин пошли вверх: темпы роста уже превысили инфляцию
По данным Московской топливной ассоциации (МТА), бензин марки АИ-92 на столичных АЗС за неделю вырос в цене на 21 копейку, а АИ-95 – на 22 копейки.
Цена на топливо практически не менялась с начала октября 2022 года, но с апреля она пошла вверх. С 1 июня средняя цена поднялась почти на 2 рубля. Таким образом, темпы роста (3,1%) уже немного превысили инфляцию с начала года (2,96%), свидетельствуют данные Росстата.
Основной причиной роста цен называют его рекордное подорожание на бирже. При этом в рознице стоимость бензина ниже, чем биржевые цены.
Эксперты ожидают, что к сентябрю, когда спрос на топливо на внутреннем рынке начнет падать, цены могут стабилизироваться.
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Источник: Российская газета
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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