Цены на бензин пошли вверх: темпы роста уже превысили инфляцию

На АЗС Москвы за неделю литр бензина подорожал больше чем на 20 копеек.

По данным Московской топливной ассоциации (МТА), бензин марки АИ-92 на столичных АЗС за неделю вырос в цене на 21 копейку, а АИ-95 – на 22 копейки.

Цена на топливо практически не менялась с начала октября 2022 года, но с апреля она пошла вверх. С 1 июня средняя цена поднялась почти на 2 рубля. Таким образом, темпы роста (3,1%) уже немного превысили инфляцию с начала года (2,96%), свидетельствуют данные Росстата.

Основной причиной роста цен называют его рекордное подорожание на бирже. При этом в рознице стоимость бензина ниже, чем биржевые цены.

Эксперты ожидают, что к сентябрю, когда спрос на топливо на внутреннем рынке начнет падать, цены могут стабилизироваться.

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Источник: Российская газета

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС