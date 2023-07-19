Знаменитый Кировец получит новое «сердце»
Главной особенность улучшенного мотора являются чугунные головки блока цилиндров, которые позволяют повысить экономичность, надежность работы и увеличить срок службы силового агрегата. С целью уменьшения нагрузок на подшипники, повышения ресурса и улучшения удобства обслуживания привод водяного насоса, генератора и компрессора кондиционера у новинки осуществляется поликлиновыми ремнями с автоматическим натяжителем.
Серийное производство двигателя планируется наладить в 2024 году. «Кировец» станет первым трактором, который будет оснащаться новым мотором. На конвейеры Петербургского тракторного завода сейчас поступает значительная часть всех силовых установок, выпускаемых Тутаевским моторным заводом.
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Источник фото: журнал «Рейс»
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