#
Дача/отпускЧП в КрымуШтрафыСделано в РФКитайские автоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автомобили этой категории запретят перемещать на штрафстоянкуАвтомобили этой категории запретят перемещать на штрафстоянку
Проект федерального закона внесен в нижнюю...
Для управления каким электросамокатом нужны права? Уточнение ГИБДДДля управления каким электросамокатом нужны права? Уточнение ГИБДД
Вопрос читателя «За рулем» мы передали в...
Знаменитый Кировец получит новое «сердце»Знаменитый Кировец получит новое «сердце»
Опытный образец модернизированного дизельного...

Знаменитый Кировец получит новое «сердце»

Опытный образец модернизированного дизельного двигателя разработали на Тутаевском моторном заводе (ТМЗ).

«Китаец» за миллион – 5 беспроблемных (почти!) вариантов

Главной особенность улучшенного мотора являются чугунные головки блока цилиндров, которые позволяют повысить экономичность, надежность работы и увеличить срок службы силового агрегата. С целью уменьшения нагрузок на подшипники, повышения ресурса и улучшения удобства обслуживания привод водяного насоса, генератора и компрессора кондиционера у новинки осуществляется поликлиновыми ремнями с автоматическим натяжителем.

Серийное производство двигателя планируется наладить в 2024 году. «Кировец» станет первым трактором, который будет оснащаться новым мотором. На конвейеры Петербургского тракторного завода сейчас поступает значительная часть всех силовых установок, выпускаемых Тутаевским моторным заводом.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Какое топливо подходит для российских условий

Источник фото: журнал «Рейс»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Поделиться:
Оцените материал:
0