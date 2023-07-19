Знаменитый Кировец получит новое «сердце»

Опытный образец модернизированного дизельного двигателя разработали на Тутаевском моторном заводе (ТМЗ).

Главной особенность улучшенного мотора являются чугунные головки блока цилиндров, которые позволяют повысить экономичность, надежность работы и увеличить срок службы силового агрегата. С целью уменьшения нагрузок на подшипники, повышения ресурса и улучшения удобства обслуживания привод водяного насоса, генератора и компрессора кондиционера у новинки осуществляется поликлиновыми ремнями с автоматическим натяжителем.

Серийное производство двигателя планируется наладить в 2024 году. «Кировец» станет первым трактором, который будет оснащаться новым мотором. На конвейеры Петербургского тракторного завода сейчас поступает значительная часть всех силовых установок, выпускаемых Тутаевским моторным заводом.

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Источник фото: журнал «Рейс»