Названа стоимость ремонта Крымского моста

Запустить движение транспорта в полном объеме планируется к ноябрю.

Вице-премьер Марат Хуснуллин оценил предварительную стоимость восстановления Крымского моста: на это потребуется от 1 до 1,3 млрд рублей. Накануне объект подвергся второй с осени 2022 года атаке.

По оценке экспертов, в результате июльского нападения одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью, а пролет в направлении Керчи смещен на 70-80 сантиметров. При этом опоры конструкции не пострадали.

На сегодняшний день движение по мосту запущено в реверсивном режиме по одной полосе, автомобилистам предложено воспользоваться альтернативными путями до Крыма и обратно через новые регионы.

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Источник: По материалам СМИ

Фото: Национальный антитеррористический комитет