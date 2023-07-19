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Новый Haval H9 заметили на тестах

Судя по фото, новое поколение внедорожника Haval H9 будет иметь угловатый рубленый дизайн.

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Компания Haval работает над новым поколением внедорожника Haval H9 (P11), которое уже было замечено на дорогах общего пользования. Судя по фото, задняя дверь будет открываться вправо – об этом говорит вертикальная ручка на левой части. Также заметно крепление для запасного колеса.

Новинка получит колесную базу 2850 мм, то есть будет крупнее актуальной версии, до сих пор продающейся в России. Ее длина составляет 4856 мм при колесной базе 2800 мм. Примечательно, что Haval H9 будет уступать по габаритам модели Haval H5 длиной 5190 мм с колесной базой 3140 мм.

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Новая генерация также будет лишена 7-местной версии с гибридной силовой установкой, которую получит только 5-местный вариант.

Источник: IXBT

Фото: ithome.com

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Haval H9 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Haval H9  2016
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

отличная машина

Недостатки:

нет

Комментарий:

Да H9 получился крайне стильным и брутальным автомобилем со своей изюминкой. Очень радует наличие разнообразных электронных систем, которые помогают водителю как на трассе , так и на бездорожье.

+4