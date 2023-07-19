Новый Haval H9 заметили на тестах

Судя по фото, новое поколение внедорожника Haval H9 будет иметь угловатый рубленый дизайн.

Компания Haval работает над новым поколением внедорожника Haval H9 (P11), которое уже было замечено на дорогах общего пользования. Судя по фото, задняя дверь будет открываться вправо – об этом говорит вертикальная ручка на левой части. Также заметно крепление для запасного колеса.

Новинка получит колесную базу 2850 мм, то есть будет крупнее актуальной версии, до сих пор продающейся в России. Ее длина составляет 4856 мм при колесной базе 2800 мм. Примечательно, что Haval H9 будет уступать по габаритам модели Haval H5 длиной 5190 мм с колесной базой 3140 мм.

Новая генерация также будет лишена 7-местной версии с гибридной силовой установкой, которую получит только 5-местный вариант.

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Источник: IXBT

Фото: ithome.com