В России предложили допускать до экзамена на получение прав без обучения в автошколе
Но коснется это не всех будущих водителей.
В Госдуму внесен законопроект о допуске участников СВО и мобилизованных к экзаменам на права без обязательного обучения в автошколе. С инициативой выступила Тамбовская областная Дума.
Законопроектом предлагается предусмотреть для граждан – участников специальной военной операции возможность сдачи экзамена на право управления транспортными средствами категорий А и В по результатам самоподготовки, то есть без прохождения в установленном порядке соответствующего профессионального обучения», – говорится в пояснительной записке к документу.
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Предполагается, что кандидаты в водители самостоятельно смогут пройти подготовку для сдачи экзаменов на получение прав на мотоциклы и легковые автомобили.
По мнению депутатов, эта инициатива позволит участникам СВО оперативно получить водительские права и использовать машины в том числе для реализации задач в ходе ее проведения.
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Источник: РИА Новости
Фото: За рулем, https://t.me/mod_russia
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