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Цифровые и бумажные водительские удостоверения уравняют в правахЦифровые и бумажные водительские удостоверения уравняют в правах
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Цифровые и бумажные водительские удостоверения уравняют в правах

Проект постановления прошел все согласования и готов к принятию.

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В самое ближайшее время проект постановления об уравнивании цифровых и физических водительских прав будет внесен на рассмотрение правительства. Он разработан МВД и Минтрансом.

«Проект постановления разработан и прошел межведомственное согласование, готовится к внесению в правительство. Он предполагает, что водительское удостоверение можно предъявить не только в виде обычных пластиковых прав, но и в электронном виде в мобильном приложении «Госуслуги Авто», — рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
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Ранее в ГИБДД заявляли, что готовы к тому, что водители будут предъявлять инспекторам электронные водительские права и СТС вместо бумажных документов.

Источник: РИА Новости

Фото: За рулем

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