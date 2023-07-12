Цифровые и бумажные водительские удостоверения уравняют в правах

Проект постановления прошел все согласования и готов к принятию.

В самое ближайшее время проект постановления об уравнивании цифровых и физических водительских прав будет внесен на рассмотрение правительства. Он разработан МВД и Минтрансом.

«Проект постановления разработан и прошел межведомственное согласование, готовится к внесению в правительство. Он предполагает, что водительское удостоверение можно предъявить не только в виде обычных пластиковых прав, но и в электронном виде в мобильном приложении «Госуслуги Авто», — рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Ранее в ГИБДД заявляли, что готовы к тому, что водители будут предъявлять инспекторам электронные водительские права и СТС вместо бумажных документов.

«За рулем» можно читать в Телеграм

Источник: РИА Новости

Фото: За рулем