Цифровой код вместо бумажки: в ГИБДД готовы принимать электронные документы
Дело – за законодателями.
ГИБДД готова к тому, что водители будут предъявлять инспекторам электронные водительские права и СТС вместо бумажных документов. По словам замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России Олега Понарьина, соответствующие эксперименты уже проведены в Московском регионе и в Татарстане.
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«Мы как Госавтоинспекция готовы к такому введению, вопрос за законодателями. Как только соответствующая инфраструктура в целом в Российской Федерации будет готова, мы с удовольствием будем пользоваться», — отметил Понарьин.
«Сформировать» свои водительские права и документы на машину в электронном виде можно в приложении Госуслуги.Авто. Сервис создаст специальный QR-код, который и надо будет показать инспектору.
Для внедрения электронных прав на полноценной основе, а не только в рамках эксперимента, потребуются поправки в законодательство.
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Источник: ТАСС
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