Цифровой код вместо бумажки: в ГИБДД готовы принимать электронные документы

Дело – за законодателями.

ГИБДД готова к тому, что водители будут предъявлять инспекторам электронные водительские права и СТС вместо бумажных документов. По словам замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России Олега Понарьина, соответствующие эксперименты уже проведены в Московском регионе и в Татарстане.

«Мы как Госавтоинспекция готовы к такому введению, вопрос за законодателями. Как только соответствующая инфраструктура в целом в Российской Федерации будет готова, мы с удовольствием будем пользоваться», — отметил Понарьин.

«Сформировать» свои водительские права и документы на машину в электронном виде можно в приложении Госуслуги.Авто. Сервис создаст специальный QR-код, который и надо будет показать инспектору.

Для внедрения электронных прав на полноценной основе, а не только в рамках эксперимента, потребуются поправки в законодательство.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ТАСС