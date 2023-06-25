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В России с апреля 2024 года изменится система обмена водительских прав

Законопроект рассматривает Госдума.

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Система получения и обмена водительских прав в России изменится. В частности, после получения вида на жительство или паспорта РФ водитель в течение года должен будет обменять выданные за рубежом права на российские. Правило не коснется лишь россиян с белорусскими правами и белорусов с видом на жительство в России.

Обмен при этом не будет просто автоматическим: владельцам иностранных прав категорий М, А, B, А1, B1 надо будет сдать «теорию». Для водителей автобусов и грузовиков процедура подтверждения документов будет сложнее. Они должны будут пройти внутренний экзамен в автошколе, получить там соответствующий документ и лишь потом обратиться в ГИБДД.

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При этом претендовать на права категории D смогут лишь граждане, чей стаж управления легковым авто или грузовиком составляет не менее года.

Новый закон вступит в силу 1 апреля 2024 года.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: КоммерсантЪ

Фото: АГН «Москва»

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