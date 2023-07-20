Toyota готовит кроссовер Century – что о нем известно

Автомобиль получит тот же двигатель, что и возрождаемый внедорожник Rankle.

Toyota Century – это лимузины, изготовляемые вручную. Можно сказать, что это японские Rolls-Royce. И Тойота планирует выпустить кроссовер Century, наподобие Rolls-Royce Cullinan. Согласно слухам – уже в декабре этого года. Вот что известно о новой модели.

Автомобиль получит гибридную силовую установку на базе бензинового двигателя V6 объемом 3,5 л. Этот же мотор устанавливается на автомобили Lexus LS и LC.

LS и LC имеют передний привод, но кроссовер Century будет полноприводным благодаря электромотору на задних колесах.

Длина кроссовера составит около 5200 мм, ширина – 1950 мм, а высота – 1750 мм. Колесная база модели будет достигать 3000 мм.

Century — это условное название. Официальное название новинки пока неизвестно, но это будет самый роскошный кроссовер Японии, а значит и имя ему должны подобрать звучное.

Построен автомобиль на базе кроссовера Highlander, но он будет не 3-рядным, а двухрядным, с очень просторным вторым рядом.

Иллюстрации к новости – не официальные изображения Toyota, а фантазия независимого дизайнера. Что касается стоимости, то ожидается ценник от 10 млн до 15 млн иен (6,6-9,9 млн рублей).

Изображения: Bestcarweb.jp