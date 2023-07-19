Фото нового кроссовера Chery утекли в Сеть до премьеры

Серийная версия iCAR 03 выглядит, как маленький Land Rover Defender.

Внешность iCar 03, нового электрического кроссовера из Китая, была раскрыта Министерством промышленности и информационных технологий Поднебесной, на сайте которого обязательно публикуются фотографии всех новинок.

Серийная версия Chery iCar 03 очень похожа на концепт, представленный на автосалоне в Шанхае в апреле этого года. Основные отличия – надпись «iCar» на решетке радиатора вместо светящейся эмблемы, а также черные чашки зеркал заднего вида и дизайн 18- и 19-дюймовых легкосплавных дисков:

Электромобилю оставили вертикально расположенные светодиодные блоки освещения, как у концепта, двухцветную окраску кузова, дверные ручки заподлицо, квадратные колесные арки и «рюкзачок» на двери багажника.

Chery уже показывал интерьер iCar 03 с отдельно стоящим экраном информационно-развлекательной системы, цифровой панелью приборов, дополнительным дисплеем для переднего пассажира и поворотным переключателем режимов движения.

iCar 03 относится к сегменту компактных кроссоверов, но по габаритам находится посередине между субкомпактным Hyundai Creta или компактным Hyundai Tucson. Он имеет длину 4406 мм, ширину 1910 мм и высоту 1715 мм. Колесная база новинки составляет 2715 мм (106,9 дюйма).

iCar 03 построен на платформе i-MS, которая будет использоваться еще в двух легковых автомобилях, двух кроссоверах и одном минивэне.

Кроссовер будет оснащаться электродвигателем мощностью 184 л.с., что позволит машине разгоняться до 150 км/ч. Запас хода составит до 500 км. Позже появится двухмоторная полноприводная версия.

Стоимость iCar 03 составит около 150 000 юаней, или порядка 1,9 млн рублей.

Фото: Chery, Министерство промышленности и информационных технологий Китая