#
Дача/отпускЧП в КрымуШтрафыСделано в РФКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автомобильные грузоперевозки резко подорожалиАвтомобильные грузоперевозки резко подорожали
За первое полугодие 2023 года рост цен на...
Автомобили этой категории запретят перемещать на штрафстоянкуАвтомобили этой категории запретят перемещать на штрафстоянку
Проект федерального закона внесен в нижнюю...
Для управления каким электросамокатом нужны права? Уточнение ГИБДДДля управления каким электросамокатом нужны права? Уточнение ГИБДД
Вопрос читателя «За рулем» мы передали в...

Названы главные опасности для водителя летом

Закон о гаражных объединениях – что он изменит

Аналитики столичного ЦОДД проанализировали, как летняя погода влияет на аварийность, и нашли характерные признаки сезона. Выяснилось, что хотя жара – значимый фактор, атмосферное давление важнее.

Главная же особенность лета — разнообразие видов транспорта на дорогах, которых нет зимой. Например, средства индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколеса), велосипеды, скутеры, мотоциклы.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

3 главные опасности для водителя летом

1. Атмосферное давление вне нормы. Если оно сильно отклоняется от привычного уровня, и вы чувствуете слабость, лучше в такой день воспользоваться общественным транспортом. Отслеживать давление можно в специальных мобильных приложениях, которые в том числе предупреждают и о резких изменениях.

2. Летние дожди. В непогоду снижается видимость, ухудшается сцепление колес с дорогой. В таких условиях лучше ехать на меньшей скорости и соблюдать дистанцию от других участников движения, чтобы успеть затормозить. Велосипедистам, самокатчикам и мотоциклистам пригодятся светоотражатели и яркая одежда для заметности.

Валюта дорожает – что ждет авторынок и параимпорт

3. Солнечная и жаркая погода. Аварии часто случаются при отличной видимости в дни без осадков. Даже если дорога кажется безопасной, имеет смысл осторожничать и не терять бдительность. Так, в жаркие дни асфальт может таять, из-за чего сцепление с дорогой будет ухудшаться, и управлять машиной или мотоциклом станет сложнее.

Фото: Aleksandr Popov / Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0