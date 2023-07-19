Названы главные опасности для водителя летом
Аналитики столичного ЦОДД проанализировали, как летняя погода влияет на аварийность, и нашли характерные признаки сезона. Выяснилось, что хотя жара – значимый фактор, атмосферное давление важнее.
Главная же особенность лета — разнообразие видов транспорта на дорогах, которых нет зимой. Например, средства индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколеса), велосипеды, скутеры, мотоциклы.
3 главные опасности для водителя летом
1. Атмосферное давление вне нормы. Если оно сильно отклоняется от привычного уровня, и вы чувствуете слабость, лучше в такой день воспользоваться общественным транспортом. Отслеживать давление можно в специальных мобильных приложениях, которые в том числе предупреждают и о резких изменениях.
2. Летние дожди. В непогоду снижается видимость, ухудшается сцепление колес с дорогой. В таких условиях лучше ехать на меньшей скорости и соблюдать дистанцию от других участников движения, чтобы успеть затормозить. Велосипедистам, самокатчикам и мотоциклистам пригодятся светоотражатели и яркая одежда для заметности.
3. Солнечная и жаркая погода. Аварии часто случаются при отличной видимости в дни без осадков. Даже если дорога кажется безопасной, имеет смысл осторожничать и не терять бдительность. Так, в жаркие дни асфальт может таять, из-за чего сцепление с дорогой будет ухудшаться, и управлять машиной или мотоциклом станет сложнее.
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Фото: Aleksandr Popov / Unsplash
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