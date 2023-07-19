Skoda обновляет Scala и Kamiq

Премьера хэтчбека и кроссовера состоится 1 августа 2023 года.

Выпускающиеся с 2019 года Scala и Kamiq должны получить первое обновление. Skoda опубликовала несколько тизеров, которые дают представление о том, чего ожидать от обновленных автомобилей.

Обе модели получают более узкие фары, новые бамперы и колесные диски, а также надписи в новом стиле на дверях багажников.

Каких-то серьезных изменений в салонах машин ожидать не стоит. Вероятно, экраны станут побольше или добавятся новые варианты отделки.

Под капотом останутся знакомые трехцилиндровые двигатели 1.0 TSI и четырехцилиндровые двигатели 1.5 TSI, которые будут работать в паре с шестиступенчатой механической или семиступенчатой роботизированной коробками передач.

Будет интересно посмотреть, останется ли турбодизель в линейке моторов, учитывая, что сегодня все автопроизводители, работающие на европейском рынке, отказываются от небольших автомобилей с дизельными двигателями.

Напомним, что этой осенью Skoda также представит Kodiaq и Superb следующих поколений. Также в планах Skoda выйти на вьетнамский рынок, наладив там локальную сборку хэтчбека Slavia и кроссовера Kushaq.

Фото: Skoda