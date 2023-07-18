Закон о гаражных объединениях – что он изменит

Нововведения коснутся миллионов граждан по всей стране – с 1 октября 2023 года.

В России – миллионы владельцев гаражей. Полным ходом идет «гаражная амнистия». Но, как ни странно, гаражные объединения, а также права и обязанности их членов до сих пор оставались белым пятном в отечественном законодательстве. И вот точка поставлена: Госдума приняла закон о гаражных объединениях. Он вступает в силу с 1 октября 2023 года.

О том, как новые нормы скажутся на жизни автовладельцев, рассказывает главный эксперт «Народный фронт Аналитика» по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства Светлана Калинина.

Мнение специалиста

Светлана Калинина, член Центрального штаба Народного фронта:

— Самое важное – в законе детально регулируются вопросы собственности и управления общим имуществом автовладельцев. Вводятся понятия «территория гаражного назначения» и «гаражный комплекс». Каждый собственник гаража в гаражном комплексе или машино-места теперь официально получил долю в праве собственности на общее имущество. По общему правилу она пропорциональна общей площади принадлежащих собственнику машино-места или нежилого помещения. Это – права. Закрепили и обязанности: соразмерно со своей долей владелец гаража обязан участвовать в уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с общим имуществом. Это выход из серой зоны: члены гаражных обществ получили возможность защищать себя. В Народный фронт поступали жалобы на председателей гаражных обществ, которые диктовали свои, ничем не ограниченные условия. Теперь в законе прописаны четкие правила управления общим имуществом и проведения общих собраний.

Приведу еще несколько примеров, как повлияет закон на обычную жизнь автовладельца:

Люди разные, договориться по-человечески не всегда получается. Новый закон дает вам гарантии защиты ваших прав. Простой пример: у вашего соседа по гаражу есть две машины. Одна входит в гараж, а вторую, например ГАЗель, он ставит на площадку перед гаражом, перекрывая вам выезд. И прежде все ваши доводы разбивались о его аргумент: «Твое имущество внутри гаража. Я стою не на твоей территории!» Теперь вы сможете доказать, если понадобится, и в суде, что эти три квадратных метра перед гаражом – общее имущество. И вы имеете на него такие же права, как ваш сосед, и он не имеет права перекрывать вам проезд по этой территории. Теперь это закон.

Теперь к вопросу вскрытия гаражей. По Уголовному кодексу, если произошла кража, полиция начинает действовать на основании заявления физического лица, автомобилиста – владельца гаража. Кому предъявлять претензии, если вы платите за охрану в гаражном обществе? Логично предположить, что должны были охранять и ваш конкретный гараж, как общее имущество, через которое преступники увозили, например, машину. Но практика показывает, что предъявить претензии к службе охраны крайне сложно даже в судебном порядке. Потому что, формально, нет закона, нет понятий – нет правовых взаимоотношений.

И появилась возможность снизить расходы на содержание гаража. Представьте, что произошел обрыв проводов. Чтобы отремонтировали ваш столб и к вам подали электроэнергию, вам придется сейчас как физлицу заплатить серьезные деньги ресурсоснабжающей организации. Общедомовое имущество гаражного объединения, как от юридического лица, можно по определенной процедуре передать в зону ответственности муниципалитета, что будет выгоднее, плата за содержание имущества для каждого автомобилиста в этом случае будет меньше.

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Фото: Егор Алеев/ТАСС, Народный фронт